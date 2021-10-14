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Яркий и пышный цветник – мечта практически каждого садовода. Чтобы украсить свой участок в следующем году, необходимо уже сейчас взяться за посадку некоторых однолетних цветов.
Есть такие культуры, которые отлично переносят зиму. Мучиться с рассадой больше не придется. Весной цветы взойдут и начнут активно развиваться.
В список культур, семена которых не против провести несколько месяцев под снежным покровом, входят петуния (лучше использовать самостоятельно собранные семена), календула, настурция, васильки, рудбекия блестящая, львиный зев, алиссум, маттиола и космея.
У некоторых из этих растений цветы распустятся уже в начале лета. Так что пока другие садоводы будут возиться с посадками, вы начнете на свой вкус формировать клумбы, внося в окружающее пространство яркие краски.
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