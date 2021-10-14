Противники экс-президента напомнили ему о пытках в тюрьмах Республики в годы его правления

Сторонников экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, требующих освобождения политика из тюрьмы, с вениками атаковали его противники. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Sputnik Грузия".

"Противники "Единого Нацдвижения" закидали вениками колонну машин с оппозиционерами, которые направляются в Тбилиси для участия в акции с требованием освобождения Саакашвили", говорится в сообщении.

Издание отмечает, что веники в Республике стали символом тюремного скандала, разразившегося в 2012 г., когда страной руководил Михаил Николозович. Тогда в средствах массовой информации были обнародованы видеозаписи пыток и сексуального насилия над заключенными с применением вышеозначенного бытового инструмента.

На нынешних кадрах видно, как стоящие вдоль дороги граждане, в большинстве своем мужчины, во время проезда машин сторонников беглого политика громко выкрикивают оскорбительные фразы, агрессивно бьют вениками по автомобилям, некоторые просто ими забрасывают проезжающих.

Напомним, пробравшегося 29 сентября в порт Поти в контейнере с украинской молочной продукцией по морю Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси спустя восемь лет эмиграции. Бывший лидер нации, уже осужденный в Грузии по двумя статьям, рискнул вернуться на родину из Незалежной для участия в протестных акциях после муниципальных выборов 2 октября.

Сейчас политик пребывает в тюрьме города Рустави и оттуда грозит "вышвырнуть из кабинетов" премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и членов правительства Республики.

