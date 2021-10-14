Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Порой бывает так, что возвращаясь домой, с самого порога вас встречает неприятный запах, воздух дома кажется спертым и тяжелым. Решить эту проблему можно. Помогут в этом ароматические свечи, эфирные масла и комнатные растения.
Ковры и подстилки очень хорошо впитывают неприятные запахи. Для того, чтобы избавиться от неприятного душка, то посыпьте предметы интерьера содой, оставьте на несколько часов, а после пропылесосьте.
Порой в ведре могут оставаться частички мусора, которые могут стать виновниками зловония. Помойте ведро, дайте ему высохнуть. После этого на дно положите маленький ватный шарик, предварительно смочив его в эфирных маслах. От неприятных запахов не останется и следа.
Этот способ наполнит всю квартиру приятным запахом, который вы сможете выбрать самостоятельно. Добавьте в кастрюлю воды, а после закиньте несколько кусочков фруктов и зелени. Отлично подойдут апельсины, мята или розмарин. Дайте раствору закипеть. Спустя всего 10 минут ваша квартира будет благоухать.
Если воздух дома тяжелый, тогда на помощь придут комнатные растения, которые не только дополнят интерьер, но и сделают воздух чище.
Закупитесь ароматическими свечами. Их можно даже не зажигать, просто расставьте их по разным уголкам квартиры. Например, парочку свечей положите в шкаф. Ваши вещи впитают аромат, а дом наполнится приятным запахом, который вы выберете самостоятельно.
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как поддерживать чистоту в холодильнике.
Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике