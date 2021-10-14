Полезные советы помогут сделать жилье уютнее

Порой бывает так, что возвращаясь домой, с самого порога вас встречает неприятный запах, воздух дома кажется спертым и тяжелым. Решить эту проблему можно. Помогут в этом ароматические свечи, эфирные масла и комнатные растения.

Почистите ковры и лежанки животных

Ковры и подстилки очень хорошо впитывают неприятные запахи. Для того, чтобы избавиться от неприятного душка, то посыпьте предметы интерьера содой, оставьте на несколько часов, а после пропылесосьте.

Вымойте мусорное ведро

Порой в ведре могут оставаться частички мусора, которые могут стать виновниками зловония. Помойте ведро, дайте ему высохнуть. После этого на дно положите маленький ватный шарик, предварительно смочив его в эфирных маслах. От неприятных запахов не останется и следа.

Вода с фруктами

Этот способ наполнит всю квартиру приятным запахом, который вы сможете выбрать самостоятельно. Добавьте в кастрюлю воды, а после закиньте несколько кусочков фруктов и зелени. Отлично подойдут апельсины, мята или розмарин. Дайте раствору закипеть. Спустя всего 10 минут ваша квартира будет благоухать.

Комнатные растения

Если воздух дома тяжелый, тогда на помощь придут комнатные растения, которые не только дополнят интерьер, но и сделают воздух чище.

Ароматические свечи

Закупитесь ароматическими свечами. Их можно даже не зажигать, просто расставьте их по разным уголкам квартиры. Например, парочку свечей положите в шкаф. Ваши вещи впитают аромат, а дом наполнится приятным запахом, который вы выберете самостоятельно.

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