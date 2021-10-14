Названа главная причина развития раковых заболеваний

Во всем виноваты трансформации клеток

Онкологические заболевания развиваются в человеческом организме из-за того, что клетки в какой-то момент начинают активно мутировать. Такое объяснение страшного недуга предоставил известный онколог Владимир Воротников.

Профильный специалист отметил, что изменения в клетках являются естественным процессом. Однако, если он начинает развиваться бесконтрольно, это может привести к раку.

Эксперт добавил, что трансформацию клеток могут спровоцировать такие дурные пристрастия, как курение, интенсивный загар, а также нарушение питания, отмечает интернет-издание "МИР24".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, из-за чего появляется ком в горле.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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