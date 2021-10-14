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Онкологические заболевания развиваются в человеческом организме из-за того, что клетки в какой-то момент начинают активно мутировать. Такое объяснение страшного недуга предоставил известный онколог Владимир Воротников.
Профильный специалист отметил, что изменения в клетках являются естественным процессом. Однако, если он начинает развиваться бесконтрольно, это может привести к раку.
Эксперт добавил, что трансформацию клеток могут спровоцировать такие дурные пристрастия, как курение, интенсивный загар, а также нарушение питания, отмечает интернет-издание "МИР24".
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