Во всем виноваты трансформации клеток

Онкологические заболевания развиваются в человеческом организме из-за того, что клетки в какой-то момент начинают активно мутировать. Такое объяснение страшного недуга предоставил известный онколог Владимир Воротников.



Профильный специалист отметил, что изменения в клетках являются естественным процессом. Однако, если он начинает развиваться бесконтрольно, это может привести к раку.

Эксперт добавил, что трансформацию клеток могут спровоцировать такие дурные пристрастия, как курение, интенсивный загар, а также нарушение питания, отмечает интернет-издание "МИР24".

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