Значение "тоски" некоторые англичане не могут понять даже после детального объяснения

Многие иностранцы, которые берутся за изучение русского языка, тут же хватаются за голову. На просторах Сети можно найти немало отзывов, в которых почти все жители зарубежных стран уверяют, что русский – один из самых непростых языков. С ними согласен и полиглот Оливер Ричардс, который рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться новички.

Так, порой иностранцам очень непросто объяснить разницу между глагольными парами. Например, далеко не каждый сразу поймет отличие глаголов "ходить" и "идти".

Еще одна особенность – мягкие и твердые звуки. Порой неправильное их использование может привести к тому, что вместо одного слова получается совсем другое. Наглядный пример – слова "семья" и "семя".

Но самое, пожалуй, сложное начинается на этапе изучения пословиц и поговорок, которых в русском языке немало. Иногда использование короткой фразы может как нельзя лучше объяснить мысль. Но это работает только в случае с носителями. Фразу "не опять, а снова" лучше не произносить в беседе с иностранцами, чтобы после не тратить 15 минут на ее объяснение. Такая же ситуация и со словами, которых нет в других языках. Русская "тоска", к примеру, вызывает у англичан недоумение и ступор.

Ранее британец поделился впечатлениями от "самого опасного" города в России. Блогер отправился в Ак-Довурак в Туве и остался разочарован.