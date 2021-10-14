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Многие иностранцы, которые берутся за изучение русского языка, тут же хватаются за голову. На просторах Сети можно найти немало отзывов, в которых почти все жители зарубежных стран уверяют, что русский – один из самых непростых языков. С ними согласен и полиглот Оливер Ричардс, который рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться новички.
Так, порой иностранцам очень непросто объяснить разницу между глагольными парами. Например, далеко не каждый сразу поймет отличие глаголов "ходить" и "идти".
Еще одна особенность – мягкие и твердые звуки. Порой неправильное их использование может привести к тому, что вместо одного слова получается совсем другое. Наглядный пример – слова "семья" и "семя".
Но самое, пожалуй, сложное начинается на этапе изучения пословиц и поговорок, которых в русском языке немало. Иногда использование короткой фразы может как нельзя лучше объяснить мысль. Но это работает только в случае с носителями. Фразу "не опять, а снова" лучше не произносить в беседе с иностранцами, чтобы после не тратить 15 минут на ее объяснение. Такая же ситуация и со словами, которых нет в других языках. Русская "тоска", к примеру, вызывает у англичан недоумение и ступор.
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