Часть пророчеств связана и с злополучным коронавирусом

И Ванга, и Нострадамус заслужили доверие даже тех, кто скептически относится к разного рода предсказаниям. Пророки предвидели немало мировых трагедий: смерть Иосифа Сталина, теракт 9/11, вторую мировую войну. Стало известно, о чем ясновидящие предупреждали мир, говоря о 2022 годе.

Предсказание Ванги

Болгарская ясновидящая вновь рассказала о страшной болезни, которая охватит всю планету. Вероятно, речь идет о коронавирусе, борьба с распространением которого в самом разгаре. Также Ванга подчеркивала, что не все так чисто в этой истории, потому что врачи и фармацевты якобы будут наживаться на последствиях пандемии. Благо, конец пророчица предсказала хороший. В итоге болезнь отступит, а если кто-то и будет ей болеть, то симптомы будут легкими. Почти как при сезонной вспышке гриппа.

России же предстоит столкнуться с экономическими проблемами. Но страна сможет найти выход из кризиса и справиться с ним почти без потерь.

Предсказание Нострадамуса

Предсказания алхимика не столь радужные. По мнению пророка, мир столкнется с катастрофой, которая по масштабам будет напоминать ядерный взрыв. Непросто придется Франции, которой придется столкнуться с невероятными по силе природными катаклизмами.

Также человечество может пострадать от чего-то искусственного. Возможно, речь идет об компьютерах и искусственном интеллекте.

Еще одна проблема – огненный дождь, который едва ли не уничтожит Землю. Но астрономы же в это предупреждение не верят, уверяя, что для беспокойства нет поводов.

Ранее родственник раскрыл тайное пророчество Ванги, о котором ранее никто не знал.