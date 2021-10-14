Изменения коснутся индексации

Российские власти изменят индексацию семейного капитала на будущий год. Теперь эксперты станут использовать в своих расчетах фактические инфляционные показатели. Таким образом маткапитал будет защищен от постепенного обесценивания денег.



О таких позитивных переменах рассказал глава российского Министерства труда Антон Котяков.

Высокопоставленный госслужащий пояснил, что профильные эксперты кабинета министров приняли решение отказаться от использования прогнозного показателя инфляции при индексации материнского капитала. Теперь выплаты будут увеличивать исходя из реальных, фактических инфляционных показателей за предыдущий год.

Профильные специалисты проведут соответствующий перерасчет суммы материнского капитала на 2022 год с учетом показателей инфляции за 2021 год, поясняет РИА "Новости".

С такой инициативой ранее выступил российский лидер Владимир Путин. Главнокомандующий пояснил, что высокая инфляция наносит серьезный удар по малообеспеченным группам населения. Дабы уберечь семейный капитал от реальных и весьма высоких показателей инфляции, и были внесены такие корректировки в расчеты.

К слову, недавно стало известно, что в российской столице решили поднять минимальный размер пенсионных выплат. Московская администрация прикладывает большие усилия для защиты прав и интересов пожилых граждан. Теперь минимальная пенсия в Белокаменной составляет 21 193 рубля.