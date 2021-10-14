Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию

Главным стимулом для россиян при этом должно оставаться собственное здоровье, подчеркнул градоначальник

Глава столицы Сергей Собянин сообщил, что со следующей недели в Москве начнется розыгрыш квартир среди тех, кто сделает прививку от коронавируса. Продлится он пять недель. Всего среди привившихся разыграют 10 квартир. Собянин отметил, что это станет дополнительным стимулом сделать прививку. Однако особо подчеркнул, что главным фактором для россиян по-прежнему должно оставаться собственное здоровье.



Инициатором мероприятия выступает Московская торгово-промышленная палата. Жилье для розыгрыша предоставят застройщики, уточняется на сайте www.mos.ru.

Стартует акция уже 27 октября, а участвовать будут граждане, которые сделали прививку на прошедшей неделе – то есть с 18 по 24 октября. Затем разыгрывать квартиру будут каждую среду. Последний розыгрыш пройдет 24 ноября.

Принять участие в акции под названием "Вакцина — твой ключ к здоровью!" могут россияне, которым уже исполнилось 18 лет, имеющие столичный полис ОМС и получившие первый компонент вакцины от ковида с 18 октября по 21 ноября этого года либо прошедшие ревакцинацию.

Результаты розыгрыша квартир озвучат в эфире телеканала "Москва 24" и опубликуют на сайте телеканала и на mos.ru.