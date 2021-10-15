Участок преобразится уже в начале лета

Яркий и пышный цветник – мечта практически каждого садовода. Чтобы украсить свой участок в следующем году, необходимо уже сейчас взяться за посадку некоторых однолетних цветов.

Есть такие культуры, которые отлично переносят зиму. Мучиться с рассадой больше не придется. Весной цветы взойдут и начнут активно развиваться.

Плюсы посадки цветов под зиму:

Семена пройдут естественный отбор;

Посадочный материал прорастет, как только возникнет благоприятная обстановка;

Из перезимовавших семян вырастут более крепкие и неприхотливые цветы.

Минусы посадки цветов под зиму:

Есть риск, что не все семена перенесут холода;

По весне талые воды могут унести семена с одного места на другое.

Какие цветы можно посеять осенью

В список культур, семена которых не против провести несколько месяцев под снежным покровом, входят петуния (лучше использовать самостоятельно собранные семена), календула, настурция, васильки, рудбекия блестящая, львиный зев, алиссум, маттиола и космея.

У некоторых из этих растений цветы распустятся уже в начале лета. Так что пока другие садоводы будут возиться с посадками, вы начнете на свой вкус формировать клумбы, внося в окружающее пространство яркие краски.

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