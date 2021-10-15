Мудрые советы помогут сохранить нервы и силы

Не зря говорят, что молчание – золото. Порой нужно придержать язык за зубами, рассказывая даже о каких-то радостных событиях, не говоря уже о сплетнях и интригах. Такая житейская мудрость поможет не только сохранить репутацию, но и избежать излишней нервотрепки.

О каких вещах лучше не рассказывать

Не спешите делиться своими долгосрочными планами на жизнь. Порой бывает так, что слова даже близких людей посеют в вас зерно сомнений и тревог. Лучше поделиться этим, когда все цели уже достигнуты. Так никто не сможет сбить вас с пути к заветной мечте.

Также не стоит рассказывать всем о благотворительности и помощи нуждающимся. Скорее всего, в глазах других это будет выглядеть как хвастовство, которое никто не любит.

Аналогичная ситуация и какими-либо вашими подвигами. Как правило, подобные рассказы выглядят нелепо. Не стоит хвалить себя вслух и перед людьми, которые вряд ли это оценят.

Если вы начали заниматься спортом, бросили курить или сели на диету, то не говорите об этом окружающим. Появятся сразу много желающих подтолкнуть вас на нарушение режима. Также не забывайте, что физические ограничения работают лучше вместе с эмоциональными.

Не спешите называть окружающим и свои мысли и идеи. Если вдруг вы узнали что-то новое, духовно выросли, это вовсе не означает, что ваши друзья или знакомые готовы принять это и доросли до такого же уровня.

Не распространяйтесь и о семейных проблемах. Они забудутся, а впечатление окружающих о вас или вашем партнере будет испорчено.

Распространять сплетни и негатив тоже не самая лучшая идея. Пропускайте негативные новости мимо ушей, потому что так вы только засоряете свой внутренний мир.

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