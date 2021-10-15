Озвучен прогноз по выздоровлению Клинтона после госпитализации

У экс-президента диагностировали заражение крови

Недавно стало известно о тревожном событии в семействе бывшего американского главнокомандующего Билла Клинтона. Политика забрали в больницу, так как в его крови была обнаружена инфекция. Сегодня, 15 октября, появились новые подробности этого печального события.

Представитель известного государственного деятеля Анджел Урен в социальной сети "Твиттер" заявил, что у Клинтона заметна положительная динамика, и вскоре его, возможно, отпустят домой.

Как отмечает интернет-издание "МИР24", экс-главу США забрали в больницу еще во вторник, 12 октября. Изначально проблемы со здоровьем 75-летнего Клинтона решили скрыть от широкой публики. Подчеркивается, что инфицирование политика не связано с коронавирусом.

К слову, недавно всплыла история о том, как Билл Клинтон и Борис Ельцин заперлись в туалете Кремля.

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

Японские власти отказываются признать очевидное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей