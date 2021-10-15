У экс-президента диагностировали заражение крови

Недавно стало известно о тревожном событии в семействе бывшего американского главнокомандующего Билла Клинтона. Политика забрали в больницу, так как в его крови была обнаружена инфекция. Сегодня, 15 октября, появились новые подробности этого печального события.



Представитель известного государственного деятеля Анджел Урен в социальной сети "Твиттер" заявил, что у Клинтона заметна положительная динамика, и вскоре его, возможно, отпустят домой.

Как отмечает интернет-издание "МИР24", экс-главу США забрали в больницу еще во вторник, 12 октября. Изначально проблемы со здоровьем 75-летнего Клинтона решили скрыть от широкой публики. Подчеркивается, что инфицирование политика не связано с коронавирусом.

К слову, недавно всплыла история о том, как Билл Клинтон и Борис Ельцин заперлись в туалете Кремля.