Монаршую особу раздражает неопределенность

Королева Елизавета II заявила о том, что президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин не выполняют своих обещаний. Об этом сообщает издание Express.

Возмущение главы Великобритании вызвал тот факт, что она до сих пор не получила полный список участников конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в шотландском городе Глазго. Примечательно, что саммит состоится уже в конце этого месяца. Что касается Путина и Си Цзиньпина, то они еще не дали точный ответ – приедут ли на мероприятие или нет.

"Это действительно раздражает, когда они говорят, но ничего не делают", – заявила королева.

Как утверждает источник, лидеры Российской Федерации и Китайской Народной Республики просто обязаны присутствовать на конференции. Ведь в России и Китае показатели борьбы с загрязнением окружающей среды достаточно низкие. Поэтому от глав этих стран ожидается ответственный подход к важному экологическому вопросу.

Президент США Джо Байден заявил, что приедет на саммит. Ожидается, что в Глазго приедут представители около 200 стран.

Однако ранее сообщалось, что Путин примет участие в работе конференции ООН по изменению климата. Единственное, Владимир Владимирович не определился с форматом своего взаимодействия с другими участниками саммита. Из-за напряженной эпидемиологической ситуации президент РФ может выйти на связь в режиме онлайн, передает РИА "Новости".