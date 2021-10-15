Венедиктов показал фото вероятной дочери Путина

Венедиктов показал фото вероятной дочери Путина
Алексей Венедиктов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария побывала на питерском форуме

Российский журналист Алексей Венедиктов в своем Телеграм-канале опубликовал снимок предполагаемой старшей дочери Владимира Путина – Марии Воронцовой. Она выступила на Евразийском женском форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

На фото Воронцова выглядит как настоящая бизнес-леди. Для выхода в свет она выбрала брючный костюм лавандового цвета, белую блузку и туфли на каблуках. Свой образ Мария дополнила брошью в виде ветви, прикрепленной к пиджаку, и миниатюрными серьгами.

"Мария Воронцова, старшая дочь президента, выступила в Петербурге на Женском форуме", – написал Венедиктов.

Примечательно, что предполагаемая наследница российского лидера выступила в роли модератора на мероприятии. Напомним, оно проходит в северной столице в период с 13 по 15 октября.

В четверг, 14 октября, Путин выступил на пленарном заседании третьего Евразийского женского форума. Глава государства поднял такие важные темы, как равноправие и особая роль женщины в стране.

Напомним, в 1983 году Владимир Владимирович женился на Людмиле Шкребневой. В 1985 году у супругов родилась дочь Мария. Спустя чуть больше года на свет появилась вторая дочь. Малышку назвали Екатериной. В 2013 году Путин и Шкребнева приняли решение развестись.

По некоторым данным, Мария состоит в браке с голландским бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном и воспитывает как минимум одного ребенка. Что касается образования Воронцовой, то она якобы окончила МГУ. 

Источник: Телеграм-канал aavst ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Возмущенный
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От злобы волосы матюком стоят - это все его нутро.
Гость317079
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Гость321826
И что этот старый заросший грибами куколд хотел этим сказать?
Что нет у него таких красавиц
Гость321826
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И что этот старый заросший грибами куколд хотел этим сказать?
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