Аферисты просят перевести деньги через терминал

Мошенники нашли новый способ обмана россиян. Их потенциальными жертвами становятся пользователи сайта по поиску пропавших питомцев.

Злоумышленники пользуются непростой ситуацией, в которой оказались владельцы животных. Они находят объявления, в которых говорится о пропаже котов или кошек. После этого мошенники звонят по указанным на сайте номерам, передает "Фонтанка".

Аферисты по телефону заявляют, что нашли пропавшего питомца. Однако возвращать его просто так они отказываются. Злоумышленники просят за животное выкуп. Как рассказала одна из женщин, попавшая на крючок мошенников, ей пришлось заплатить восемь с половиной тысяч рублей.

В разговоре аферисты представляются сторожем или охранником. Деньги они просят перевести через терминал. После совершения операции связь с ними обрывается.

Если человек отказывается платить, то ему угрожают расправой питомца. После таких страшных слов некоторые, не раздумывая, переводили деньги на счет мошенников.

В мошеннической схеме использовались два основных номера. Удалось выяснить, что они зарегистрированы в Иркутске. Однако определить их владельцев пока не получается из-за включенного режима "вне доступа".

Эксперты рассказали, как уберечься от действий аферистов. Так, хозяевам сбежавших питомцев советуют переводить деньги только после того, как они лично увидят животное. Можно попросить сделать фото пропавшего или назвать его особую примету.

Ранее появилась информация, что мошенники начали обманывать россиян через Госуслуги.