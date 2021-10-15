Барабан машинки заблестит, как новый

Сегодня сложно представить домашний быт без такого необходимого оборудования, как стиральная машина. Техника колоссально облегчает жизнь домохозяек. Многократное использование машинки, разумеется, постепенно приводит к ее загрязнению. Для того чтобы техника прослужила как можно дольше, периодически ее нужно очищать. Необязательно приобретать специальные чистящие средства, можно воспользоваться тем, что всегда есть под рукой. Способом поделилась блогерша Каролина Макколи из Австралии.



Одними из наиболее популярных народных средств очистки стиральной машинки являются уксус и сода. Однако некоторые хозяйки не очень любят пользоваться такими едкими веществами. Их можно легко заменить. Наверняка почти у всех в семейной аптечке есть витамин C в таблетках, а на кухне точно найдется лимонная кислота.

Для того чтобы сделать натуральный очистительный состав для стиральной машины, нужно взять две таблетки витамина C, добавить одну чайную ложку лимонной кислоты, залить все это дело горячей водой и перемешать. Раствору нужно дать остыть, затем его можно использовать.

Витаминно-лимонную смесь можно заливать во все отсеки стиральной машины. Потом необходимо запустить стирку на самом высоком температурном режиме. После этого барабан будет сверкать от блеска.

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