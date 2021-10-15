Глава МИД отвесил остроумную шутку на этот счет

Руководитель российского МИД Сергей Лавров принимает участие во Всемирном конгрессе российских соотечественников. На этом мероприятии высокопоставленному дипломату преподнесли весьма необычный подарок – украшенный золотом черный халат.



С таким презентом к руководителю главного российского внешнеполитического ведомства подошел один из участников конгресса из Израиля. Даритель объяснил, что богато убранных халат является их национальным костюмом. Во время подношения он также заявил, что Сергей Викторович стал настоящим "маршалом соотечественников". Такое обращение весьма позабавило дипломата.

Даритель отметил, что глава российского МИД прикладывает огромные усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку в мировом пространстве. Видеоролик с моментом передачи дорогого подарка публикуют авторы телеграм-канала РИА "Новости".

Комментируя весьма почетное звание, которое с легкой руки Лаврову присвоил гость из Израиля, глава МИД широко улыбнулся. Он отметил, что маршалом лучше назвать руководителя думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.

Однако тот быстро отреагировал, заявив, что выше, чем на звание генерала, пока не претендует.

Тем временем, ситуация на международной арене продолжает оставаться тяжелой. Недавно Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в обострении обстановки в Азии.