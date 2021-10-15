Выращенные таким методом томаты будут плодоносить намного дольше

Мало дачников сажают какие-либо культуры под зиму. И делают это зря, потому что у такого способа очень много преимуществ. В случае с помидорами, например, огородники, посеявшие их осенью, могут забыть о многих заболеваниях. Также такие томаты будут гораздо дольше плодоносить, и иммунитет у них будет крепче.

Почему нужно сажать помидоры под зиму

Плюс такой посадки в том, что нет этапа пересадки рассады в открытый грунт. В этот момент помидоры испытывают сильный стресс, который сказывается на их росте. Еще одно преимущество – высокая урожайность.

Первый способ

Этот метод подойдет для тех, кто хочет и может заморочиться. Сухие семена следует высадить в бороздки глубиной около двух сантиметров. Нужно учитывать, что переживут зиму только самые крепкие, поэтому сажайте побольше.

Для утепления можно накрыть грядки досками или мульчировать соломой. При желании можно удобрить посадки компостом. Здесь важно подгадать момент, чтобы семена не успели прорасти до морозов.

Второй способ

В этом случае все гораздо проще. Вам не придется заниматься семенами. Нужно лишь выкопать небольшую ямку и положить в нее целый помидор, а после присыпать землей.

Но накрыть землю лапником или компостом все-таки придется, чтобы уберечь будущие помидоры от морозов.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как нужно сажать капусту под зиму.