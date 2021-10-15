Рогозин "всыпал" подчиненному за внезапную потерю ориентации МКС

Рогозин "всыпал" подчиненному за внезапную потерю ориентации МКС
Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Ситуацию удалось разрешить в кратчайшие сроки

Нештатная ситуация, произошедшая на борту МКС 15 октября во время тестирования двигателей пристыкованного "Союза МС-18", дошла до главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Топ-менеджер уже успел отреагировать на потерю станцией ориентации в пространстве.

По словам руководителя полетом Владимира Соловьева, станция развернулась на 57 градусов, однако в итоге ничего страшного не произошло. Тем не менее, руководитель "Роскосмоса" уже сделал выговор подчиненному за инцидент.

"Ничего страшного, мне уже Рогозин всыпал за это", – сообщил руководитель полетом.

Напомним, уже в предстоящие выходные на пристыкованном к МКС "Союзе МС-18" должны вернуться на Землю актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на орбиту для съемок фильма. 

Как отмечают СМИ, ориентация была восстановлена в кратчайшие сроки. Экипаж и станция находятся в безопасности. В NASA же считают, что инцидент возник по причине того, что двигатели пристыкованного судна после проверки не отключились в штатном режиме и продолжали работать до момента ограничения по расходу топливного запаса.

Как считает летчик-космонавт Андрей Борисенко, нештатная ситуация не повлияет на сроки возвращения космической пары. Подобные инциденты, указал эксперт, всегда принимаются в расчет и включены в соответствующие протоколы.

По информации телеканала "360", киноэкипаж отправился в космос еще 5 октября для съемок в художественной картине "Вызов". Съемочная группа готовилась к полетам четыре месяца.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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