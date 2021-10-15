Птицы в Подмосковье начали готовиться к зимовке

В регион пернатые прилетели с севера

В подмосковные леса прилетели чечетки. Птицы уже активно готовятся к зимовке. 

Отличительный знак этих пернатых – красное пятнышко на темени. Прилетели они с севера.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", не узнать их почти нельзя. А чечетками их называют из-за их характерного пения, которое напоминает стук каблуков во время танца. 

Питаются птицы ягодами, семенами и насекомыми. Порой их можно заметить в местных парках, потому что в поисках еды они могут приближаться к населенным пунктам. 

Источник: Комитет лесного хозяйства Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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