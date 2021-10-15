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В подмосковные леса прилетели чечетки. Птицы уже активно готовятся к зимовке.
Отличительный знак этих пернатых – красное пятнышко на темени. Прилетели они с севера.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", не узнать их почти нельзя. А чечетками их называют из-за их характерного пения, которое напоминает стук каблуков во время танца.
Питаются птицы ягодами, семенами и насекомыми. Порой их можно заметить в местных парках, потому что в поисках еды они могут приближаться к населенным пунктам.
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