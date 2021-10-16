Выбрасывать не надо: что сделать с опавшей листвой

Выбрасывать не надо: что сделать с опавшей листвой
Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжениеУрожай будет ранним: какие культуры посадить в октябре
Природный материал сослужит хорошую службу

В осенний период на участке скапливается большое количество опавших листьев. Многие огородники собирают их в мешки и впоследствии сжигают. Однако всей этой растительной массе можно найти применение.

Расскажем, какую пользу может принести опавшая листва.

Что делать с опавшими листьями

1. Можно отправить природный материал на компост. Сначала переберите листья, чтобы среди них не было гнилых и поврежденных болезнью. После этого порвите их на небольшие кусочки и бросьте туда, где у вас хранится органическое удобрение. Подкормка будет наиболее эффективной, если незадолго до добавления листьев вы внесли зеленые растения.

2. Опавшие листья можно использовать и при подготовке почвы для рассады или комнатных растений. Вам понадобятся полиэтиленовый пакет большого размера, собранный природный материал и зеленые отходы. Органику поместите в изделие и хорошенько встряхните. Оставьте на некоторое время, чтобы содержимое пакета начало разлагаться. Полученный материал можно использовать в качестве грунта.

3. Из листьев, собранных на участке, можно сделать мульчу. Раскидайте их по грядкам и тропинкам. Это действие нацелено на то, чтобы предотвратить вымывание полезных веществ из почвы.

4. Сухая листва – отличный укрывной материал для многолетних цветов. Чтобы розам, хризантемам и гортензиям было проще пережить морозы, сформируйте из листочков "природное одеяло".

5. Опавшие листья считаются хорошим удобрением для газона. Возьмите газонокосилку и снимите с нее специальную корзину. Благодаря этому измельченные листья будут лететь в разные стороны. Спустя некоторое время органика попадет в почву и положительно повлияет на ее структуру.

Ранее "Утро.News" рассказало, что нужно успеть сделать на участке до наступления холодов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

колесник олег
Пожаловаться Ответить
Да.
Гость322360
Пожаловаться Ответить
Перебрать, пересчитать, порвать на мелкие кусочки, всю эту кучу перемешать, затем все эти листья опять восстановить и только после этого отправить на компост!
Гость322133
Пожаловаться Ответить
ТАКОГО ДЕБИЛИЗЬМА Я ЕЩЁ НЕ ЧИТАЛ ПОРВАТЬ ЛИСТЬЯ НА КУСОЧКИ ДУРЭПА ДЕТСАД НА ОДНОМ ВЗРОСЛОМ ДЕРЕВЕ ИХ ПОЛ МИЛЛИОНА УЧИ БОТАНИКУ
1
новости партнеров

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1940 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей