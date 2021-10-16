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В осенний период на участке скапливается большое количество опавших листьев. Многие огородники собирают их в мешки и впоследствии сжигают. Однако всей этой растительной массе можно найти применение.
Расскажем, какую пользу может принести опавшая листва.
1. Можно отправить природный материал на компост. Сначала переберите листья, чтобы среди них не было гнилых и поврежденных болезнью. После этого порвите их на небольшие кусочки и бросьте туда, где у вас хранится органическое удобрение. Подкормка будет наиболее эффективной, если незадолго до добавления листьев вы внесли зеленые растения.
2. Опавшие листья можно использовать и при подготовке почвы для рассады или комнатных растений. Вам понадобятся полиэтиленовый пакет большого размера, собранный природный материал и зеленые отходы. Органику поместите в изделие и хорошенько встряхните. Оставьте на некоторое время, чтобы содержимое пакета начало разлагаться. Полученный материал можно использовать в качестве грунта.
3. Из листьев, собранных на участке, можно сделать мульчу. Раскидайте их по грядкам и тропинкам. Это действие нацелено на то, чтобы предотвратить вымывание полезных веществ из почвы.
4. Сухая листва – отличный укрывной материал для многолетних цветов. Чтобы розам, хризантемам и гортензиям было проще пережить морозы, сформируйте из листочков "природное одеяло".
5. Опавшие листья считаются хорошим удобрением для газона. Возьмите газонокосилку и снимите с нее специальную корзину. Благодаря этому измельченные листья будут лететь в разные стороны. Спустя некоторое время органика попадет в почву и положительно повлияет на ее структуру.
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