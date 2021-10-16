Глава РФ и представительница СМИ встретились на форуме

В адрес российского президента Владимира Путина нередко сыплются обвинения со стороны представителей европейских государств. Однако в этот раз главу РФ раскритиковал американский телеканал CNN.

Речь идет о встрече Путина с журналисткой Хедли Гэмбл, которая представляет телеканал CNBC. Российский лидер и работница СМИ пообщались на международном форуме "Российская энергетическая неделя", который прошел в Москве.

Гэмбл неоднократно поднимала тему, связанную с поставками российского газа в Европу. Она явно намекала на то, что Россия в данном вопросе прибегнула к шантажу. Владимир Владимирович высказался на этот счет, дав исчерпывающий ответ. Однако Хедли продолжала гнуть свою линию.

Путин назвал журналистку симпатичной женщиной, при этом добавив, что она переворачивает смысл сказанных им слов.

"Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", – заявил глава государства.

По всей видимости, именно эти слова возмутили американцев. Представители CNN сразу же назвали Владимира Владимировича сексистом. Мол, он предвзято относился к представительнице прекрасного пола из США.

Ранее болгары оценили высказывание лидера РФ в адрес американской журналистки. Они усмотрели в словах Путина скрытый подтекст. Некоторые высказали мнение, что на самом деле это был не комплимент, а ирония. Мол, российский лидер считал свою собеседницу красивой, но глупой.