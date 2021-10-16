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Некоторые огородники думают, что в октябре пришло время отдохнуть от земельных работ. Однако не тут-то было. Во втором месяце осени можно посадить некоторые культуры.
Преимущества поздней посадки заключаются в том, что урожай можно будет собрать уже весной. В этот период организму как раз требуются витамины, которые содержатся в свежих плодах.
За посадку чеснока нужно браться за полтора месяца до наступления зимы. Важно отобрать самые крупные зубки. От размера и состояния посадочного материала зависит, каким будет урожай.
Опытные огородники советуют сеять морковь за две недели до прихода морозов. Желательно взяться за дело тогда, когда столбик термометра будет держаться на отметке 2-3˚C. Однако здесь имеются некоторые риски. Например, культура может прорасти раньше времени.
Высеивать свеклу можно за полторы недели до резкого похолодания. Лучше отдать предпочтение таким сортам, как Бордо, Холодостойкая-19 и Подзимняя-474.
Редис – еще одна культура, которую можно сажать под зиму. Отправлять его семена на грядку нужно при температуре 0-1˚C.
Петрушку листовую и пастернак тоже сеют в октябре. Они спокойно переживут холода и взойдут весной.
Ранее "Утро.News" напомнило, какие работы нужно провести на участке в октябре. Так, важно выкопать некоторые овощи и цветы, обрезать сухие побеги, накрыть грядки, скосить траву, полить ягодные кустарники и плодовые деревья.
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