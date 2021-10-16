В Белоруссии прояснили наказание за подписку на экстремистов в "Телеграме"

Ответственность будет грозить не всем

Процесс по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов в Белоруссии практически завершен. Теперь их ждет наказание. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Белоруссии Вячеслав Орловский изданию "СБ".

Ответственность за подобную деятельность может составлять до семи лет лишения свободы. Однако лишь за подписку наказывать пока не будут. Разбирательства будут проводится в том случае, если человек репостит записи, перечисляет деньги и оказывает другую поддержку экстремистам. 

Источник: СБ. Беларусь сегодня ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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