Канцлер отметила, что сказанное президентом является правдой

Ангела Меркель нанесла прощальный визит турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Во время совместных заявлений по итогам встречи лидер неожиданно выдал подробности переговоров с канцлером, которые носили несколько личный характер.

Подводя итоги взаимодествия Германии и Турции, Эрдоган отметил, что во время пребывания Меркель на посту у стран был успешный период.

"Но с коалиционным правительством работать всегда сложно", – приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что у его страны в период до перехода на президентскую систему тоже было много проблем – избавление от коалиции помогло их решить и начать интенсивную работу.

Меркель, в свою очередь, решила ответить Эрдогану, что коалиционное правительство Германии подходит, и отказываться от него в пользу президентской системы в стране не собираются. Турецкий лидер парировал, неожиданно выдав подробности закрытых переговоров с канцлером. Он рассказал, что во время бесед она лично жаловалась, что такая система государственного устройства доставляет множество трудностей.

"Это правда, однако такова жизнь", – решила признаться она.

В ответ президент Турции рассказал, что его внук отвечает ему точно также – "Дед, что поделаешь – такова жизнь!" – чем рассмешил присутствующих в зале.