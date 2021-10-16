Эрдоган выдал подробности личных переговоров с Меркель и рассмешил публику

Эрдоган выдал подробности личных переговоров с Меркель и рассмешил публику
Фото: Presse- Und Informationsamt Der/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Канцлер отметила, что сказанное президентом является правдой

Ангела Меркель нанесла прощальный визит турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Во время совместных заявлений по итогам встречи лидер неожиданно выдал подробности переговоров с канцлером, которые носили несколько личный характер.

Подводя итоги взаимодествия Германии и Турции, Эрдоган отметил, что во время пребывания Меркель на посту у стран был успешный период. 

"Но с коалиционным правительством работать всегда сложно", – приводит его слова РИА "Новости". 

Он отметил, что у его страны в период до перехода на президентскую систему тоже было много проблем – избавление от коалиции помогло их решить и начать интенсивную работу. 

Меркель, в свою очередь, решила ответить Эрдогану, что коалиционное правительство Германии подходит, и отказываться от него в пользу президентской системы в стране не собираются. Турецкий лидер парировал, неожиданно выдав подробности закрытых переговоров с канцлером. Он рассказал, что во время бесед она лично жаловалась, что такая система государственного устройства доставляет множество трудностей. 

"Это правда, однако такова жизнь", – решила признаться она.

В ответ президент Турции рассказал, что его внук отвечает ему точно также – "Дед, что поделаешь – такова жизнь!" – чем рассмешил присутствующих в зале. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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