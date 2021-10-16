Журналистку из Финляндии приятно удивила одна российская особенность

Журналистку из Финляндии приятно удивила одна российская особенность
Фото: pixabay.com
Женщина перестала выбрасывать испорченные вещи

Журналистка из Финляндии Анна-Лена Лаурен рассказала о том, какая российская особенность ее впечатляет больше всего. Слова женщины приводит издание Dagens Nyheter.

Лаурен поражает тот факт, что в России могут починить практически все – начиная от порванной вещи и заканчивая сломанной бытовой техникой. Вместо того, чтобы выкинуть испорченный предмет, жители РФ сделают все возможное, чтобы вернуть ему нормальный вид.

По словам Анны-Лены, представители скандинавских стран привыкли выбрасывать поврежденные предметы и покупать новые. И когда она узнала о необычной особенности россиян, то была приятно удивлена.

Женщина поделилась собственным опытом. Так, однажды Лаурен случайно прожгла дыру на своей любимой кофте. Не решившись отправить предмет одежды в мусорное ведро, журналистка отправилась к швее по имени Галина.

Рукодельница работала в "Доме быта" в швейцарском городе Гетеборг. Анна-Лена показала ей вещь, после чего та вынесла свой "вердикт" – зашить кофту не получится, но можно спрятать дырку за заплаткой. Работница СМИ согласилась и оставила вещь у швеи.

Когда в назначенный день Лаурен пришла за предметом одежды, то осталась под впечатлением – кофта выглядела практически как новая. А небольшая заплатка придавала ей индивидуальности.

Если у Анны-Лены прохудилась обувь, то она отдает ботинки или туфли сапожнику Сергею.

Журналистка предположила, что подобная особенность россиян связана с их советским прошлым. В то время царили сложные времена, поэтому люди были вынуждены приспосабливаться к жестким условиям. 

Источник: Dagens Nyheter ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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