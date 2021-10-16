Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Журналистка из Финляндии Анна-Лена Лаурен рассказала о том, какая российская особенность ее впечатляет больше всего. Слова женщины приводит издание Dagens Nyheter.
Лаурен поражает тот факт, что в России могут починить практически все – начиная от порванной вещи и заканчивая сломанной бытовой техникой. Вместо того, чтобы выкинуть испорченный предмет, жители РФ сделают все возможное, чтобы вернуть ему нормальный вид.
По словам Анны-Лены, представители скандинавских стран привыкли выбрасывать поврежденные предметы и покупать новые. И когда она узнала о необычной особенности россиян, то была приятно удивлена.
Женщина поделилась собственным опытом. Так, однажды Лаурен случайно прожгла дыру на своей любимой кофте. Не решившись отправить предмет одежды в мусорное ведро, журналистка отправилась к швее по имени Галина.
Рукодельница работала в "Доме быта" в швейцарском городе Гетеборг. Анна-Лена показала ей вещь, после чего та вынесла свой "вердикт" – зашить кофту не получится, но можно спрятать дырку за заплаткой. Работница СМИ согласилась и оставила вещь у швеи.
Когда в назначенный день Лаурен пришла за предметом одежды, то осталась под впечатлением – кофта выглядела практически как новая. А небольшая заплатка придавала ей индивидуальности.
Если у Анны-Лены прохудилась обувь, то она отдает ботинки или туфли сапожнику Сергею.
Журналистка предположила, что подобная особенность россиян связана с их советским прошлым. В то время царили сложные времена, поэтому люди были вынуждены приспосабливаться к жестким условиям.
Захарова полагает, что российский проект привел к "смерти мозга" в НАТО
Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя