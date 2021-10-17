Урожай будет ранним: какие культуры посадить в октябре

Урожай будет ранним: какие культуры посадить в октябре
Фото: pixabay.com
продолжениеПока есть время: что нужно успеть сделать на дачном участке до заморозков
Некоторые растения спокойно переживут холода

Некоторые огородники думают, что в октябре пришло время отдохнуть от земельных работ. Однако не тут-то было. Во втором месяце осени можно посадить некоторые культуры.

Преимущества поздней посадки заключаются в том, что урожай можно будет собрать уже весной. В этот период организму как раз требуются витамины, которые содержатся в свежих плодах.

Чеснок

За посадку чеснока нужно браться за полтора месяца до наступления зимы. Важно отобрать самые крупные зубки. От размера и состояния посадочного материала зависит, каким будет урожай.

Морковь

Опытные огородники советуют сеять морковь за две недели до прихода морозов. Желательно взяться за дело тогда, когда столбик термометра будет держаться на отметке 2-3˚C. Однако здесь имеются некоторые риски. Например, культура может прорасти раньше времени.  

Свекла

Высеивать свеклу можно за полторы недели до резкого похолодания. Лучше отдать предпочтение таким сортам, как Бордо, Холодостойкая-19 и Подзимняя-474.

Редис

Редис – еще одна культура, которую можно сажать под зиму. Отправлять его семена на грядку нужно при температуре 0-1˚C.

Петрушка листовая и пастернак

Петрушку листовую и пастернак тоже сеют в октябре. Они спокойно переживут холода и взойдут весной.

Ранее "Утро.News" напомнило, какие работы нужно провести на участке в октябре. Так, важно выкопать некоторые овощи и цветы, обрезать сухие побеги, накрыть грядки, скосить траву, полить ягодные кустарники и плодовые деревья. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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