Велик риск отравиться: какой картофель нельзя употреблять в пищу

Велик риск отравиться: какой картофель нельзя употреблять в пищу
Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Нужно обратить внимание на внешний вид корнеплодов

Картофель – один из самых популярных продуктов. Его любят не только взрослые, но и дети. В корнеплодах содержится большое количество полезных для организма микроэлементов. Однако иногда пасленовые могут оказаться опасными для здоровья.

Журналистка из украинского издания Today.ua Лилия Шевченко призвала серьезно отнестись к выбору данного продукта в магазине. Перед тем, как совершить покупку, внимательно осмотрите картофель. Если вы заметили позеленевшие места – уберите такие корнеплоды подальше.

В зеленый цвет картошка окрашивается из-за того, что долго находилась под прямыми солнечными лучами. Под воздействием ультрафиолета внутри плодов начинает образовываться опасное соединение под названием "соланин". Это своего рода яд, который при попадании в организм может вызвать серьезное отравление.

Примечательно, что никакая термическая обработка не может вывести соланин из картофеля. Иными словами, жарить, варить или запекать подобные корнеплоды в надежде избавиться от вредных веществ бесполезно.

Даже если на поверхности картофеля имеются небольшие "позеленения", употреблять ее в пищу ни в коем случае нельзя. 

Что касается здоровых плодов, то специалисты советуют готовить их прямо в кожуре. Картошка в мундире является отличным источником калия, необходимого для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.  

Ранее "Утро.News" рассказало, рядом с чем категорически нельзя хранить картошку. 

Источник: Today.ua ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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