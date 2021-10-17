"Северный поток – 2" готов к запуску: что не дает начать поставки газа

Условие, которое еще нужно выполнить, назвал посол РФ в Британии

Дипломат сообщил, какой пункт остается самым последним. Российский посол в Британии Андрей Келин сообщил, что "Северный поток – 2" на сто процентов готов к эксплуатации.

Поставки голубого топлива начнутся, когда будет получено разрешение на эксплуатацию газопровода от немецкой стороны.

Высказался Келин и о поставках газа из нашей страны в западноевропейские через украинскую ГТС. По словам дипломата, российская сторона не может еще больше нарастить объемы – "Газпром" уже превысил на 10 процентов контрактные обязательства по транзиту голубого топлива.

Учитывая, что украинское оборудование устарело и обветшало, увеличить поставки не представляется возможным, это попросту опасно, заключил он.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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