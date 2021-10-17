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Дипломат
сообщил, какой пункт остается самым последним. Российский посол в Британии
Андрей Келин сообщил, что "Северный поток – 2" на сто процентов готов к
эксплуатации.
Поставки голубого топлива начнутся, когда будет получено разрешение на эксплуатацию газопровода от немецкой стороны.
Высказался Келин и о поставках газа из нашей страны в западноевропейские через украинскую ГТС. По словам дипломата, российская сторона не может еще больше нарастить объемы – "Газпром" уже превысил на 10 процентов контрактные обязательства по транзиту голубого топлива.
Учитывая, что украинское оборудование устарело и обветшало, увеличить поставки не представляется возможным, это попросту опасно, заключил он.
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