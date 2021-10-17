Песков поведал о "пророческих" способностях Путина

Президент не раз делал прогнозы, которые сбывались

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал о его способностях предвидения. Президент не раз предугадывал события, которые произойдут в будущем.

"Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями", – поведал Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин никого не пугал – он просто озвучивал прогноз. И не раз слова политика относительно проблем в сфере разоружения, безопасности и других сбывались.

"Может быть, к нему и не прислушиваются. Но потом понимают, что так оно и происходит", – заключил Песков.

Ранее в Кремле назвали причину, по которой Путину сложно вести диалог с украинским коллегой Владимиром Зеленским.