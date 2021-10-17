Песков поведал о "пророческих" способностях Путина

Песков поведал о "пророческих" способностях Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент не раз делал прогнозы, которые сбывались

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал о его способностях предвидения. Президент не раз предугадывал события, которые произойдут в будущем.

"Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями", – поведал Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин никого не пугал – он просто озвучивал прогноз. И не раз слова политика относительно проблем в сфере разоружения, безопасности и других сбывались.

"Может быть, к нему и не прислушиваются. Но потом понимают, что так оно и происходит", – заключил Песков.

Ранее в Кремле назвали причину, по которой Путину сложно вести диалог с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кристина ЧЕРНИКОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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Да была уже примерная тема. Володя Путин довольно умный человек и психолог, а главное, что предвидит результат через несколько ходов, в зависимости от ситуации, при этом может жертвовать малозначительностью, но сорвать большой куш. Учитесь хохлоебы, пшеки и слепая шпротоландия. Чехов не беру во враги, олни просто идиёты на время.)
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