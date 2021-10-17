Песков поведал о "пророческих" способностях Путина

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал о его способностях предвидения. Президент не раз предугадывал события, которые произойдут в будущем.
"Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями", – поведал Песков.
При этом он подчеркнул, что Путин никого не пугал – он просто озвучивал прогноз. И не раз слова политика относительно проблем в сфере разоружения, безопасности и других сбывались.
"Может быть, к нему и не прислушиваются. Но потом понимают, что так оно и происходит", – заключил Песков.
Ранее в Кремле назвали причину, по которой Путину сложно вести диалог с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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