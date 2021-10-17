Почему категорически нельзя прислоняться к иллюминатору в самолете: ответил бортпроводник

Почему категорически нельзя прислоняться к иллюминатору в самолете: ответил бортпроводник
Фото: Oneroommaking/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стюард также поделился и другими правилами, которые помогут сделать путешествие безопаснее

Как правило, большинство людей, планируя путешествие, отдает предпочтениие самолетам. И, как правило, почти каждый турист хочет сидеть у окна. Мол, вид красивый, да и спать удобнее. Но бортпроводники с большим стажем работы предупреждают, что это не самое лучшее и безопасное место для перелета. 

Как оказалось, спать, прислонившись к иллюминатору – плохая идея. Все дело, в том, что на окне полно бактерий. И остается только догадываться, лица скольких людей прижимались к нему до вас. 

"Вы не знаете, сколько пассажиров или их детей до вас вытерли руки об окно, а то и похуже",

отметил блогер Томми Чимато, намекнув, что порой туристы размазывают по иллюминатору грязь. 

Как оказалось, место у окна – едва ли не самое грязное место в самолете, потому что стюарты редко их протирают. Тем более, что пассажиры часто чихают или кашляют, отвернувшись к иллюминатору. 

Бортпроводник также посоветовал не надевать шорты или короткие юбки, если собираетесь путешествовать на самолете. По той же причине: вы не знаете, кто сидел на вашем месте до вас. 

Еще одна рекомендация касается туалетов. Нажимать кнопку слива стоит только с помощью салфетки или в перчатках. Не нужно также забывать пить воду, чтобы не допустить обезвоживания. 

Ранее британец поделился впечатлениями от "самого опасного" города в России. 

Источник: "Тик-ток" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Приближающийся запуск "Северного потока-2" спровоцировал истерику на Западе

Захарова полагает, что российский проект привел к "смерти мозга" в НАТО

Польша обвинила Лукашенко в наживе на мигрантах

Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей