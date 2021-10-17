Американцы попытались нарисовать "украинский" Крым и опозорились

Американцы попытались нарисовать "украинский" Крым и опозорились
Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Представители миссии США при ОБСЕ, видимо, забыли, как выглядит флаг Незалежной

В Твиттере появился анимационный ролик, где, по задумке авторов Крым на карте должен окраситься в цвета флага Украины. Однако что-то пошло не так и американцы опозорились. Представители миссии США при ОБСЕ, которые опубликовали ролик, видимо, плохо помнят, как выглядит украинский флаг. В ролике цвета оказались перепутаны, в итоге наверху оказался желтый.

Этим постом американцы попытались призвать Россию дать представителям миссии патрулировать "территорию Украины" целиком, то есть включая Крым, который, по мнению властей США, не принадлежит нашей стране.

Журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале "Пул №3" с сарказмом прокомментировал этот конфуз.

"Когда абсолютно наплевать на своих вассалов",

- написал он.

Ранее украинской стороне припомнили, как Россия пошла навстречу после провокации в Керченском проливе.

Источник: twitter ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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