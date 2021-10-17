Почему американская журналистка странно вела себя на встрече с президентом России

Почему американская журналистка странно вела себя на встрече с президентом России
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Поведению женщины нашли объяснение российские коллеги

Журналист Павел Зарубин назвал деталь, которая от всех ускользнула во время интервью президента Владимира Путина представительнице CNBC.

В передаче "Москва. Кремль. Путин" ее автор назвал причину, по которой поведение американской журналистки Хэдли Гэмбл выглядело странным. Он отметил, что женщина даже не утруждалась дослушивать перевод сказанного главой РФ. Зарубин заявил, что это наталкивает на мысль, что представительнице СМИ важнее было "ярко задать вопросы".

Напомним, во время интервью Путин элегантно осадил журналистку, которая, казалось, совершенно не слышала его ответов. Он сделал ей комплимент, назвав красивой женщиной, и тут же добавил, что говорит одно, а она – совершенно другое.

О главных темах интервью Путина американскому телеканалу CNBC – в нашем материале.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость 201345
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Да кто его слушает? Он же врет врет врет .
Гость321128
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Гость322372
В передаче "Рейхстаг. Берлин. Фюрер" - так правильнее будет.
Вы сами все протухли!!!😂
крым наш
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Гость322372
От Путина же воняет противно, потому себя так странно и вела. смердит не по детски.
разлагается он потихоньку.
Ты себя нюхал?
Гость322372
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От Путина же воняет противно, потому себя так странно и вела. смердит не по детски.
разлагается он потихоньку.
Гость322372
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В передаче "Рейхстаг. Берлин. Фюрер" - так правильнее будет.
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