Почему американская журналистка странно вела себя на встрече с президентом России

Поведению женщины нашли объяснение российские коллеги

Журналист Павел Зарубин назвал деталь, которая от всех ускользнула во время интервью президента Владимира Путина представительнице CNBC.



В передаче "Москва. Кремль. Путин" ее автор назвал причину, по которой поведение американской журналистки Хэдли Гэмбл выглядело странным. Он отметил, что женщина даже не утруждалась дослушивать перевод сказанного главой РФ. Зарубин заявил, что это наталкивает на мысль, что представительнице СМИ важнее было "ярко задать вопросы".

Напомним, во время интервью Путин элегантно осадил журналистку, которая, казалось, совершенно не слышала его ответов. Он сделал ей комплимент, назвав красивой женщиной, и тут же добавил, что говорит одно, а она – совершенно другое.

О главных темах интервью Путина американскому телеканалу CNBC – в нашем материале.