Издавна этому предмету интерьера приписывают магические свойства
Суеверные
люди говорят, что недаром зеркала используют в разных обрядах – мол, они
способны накапливать энергетику, как позитивную, так и негативную. Со временем
появился даже некий список запретов, относящихся к зеркалам.
Что нельзя
делать возле зеркала
Не стоит
смотреть на себя, когда вы расстроены и плачете. Зеркало лишь приумножит
негативные эмоции.
Плохой приметой
считается рассматривать себя в зеркале и ругать свою внешность. Зеркало "сохранит"
ваши слова и мысли. В будущем они могут воплотиться в жизнь: то, что вы себе
лишь надумали, станет реальностью. Попробуйте поступить наоборот – подходите к
зеркалу и хвалите себя, находите привлекательные черты в своей внешности. Не исключено,
что уже в скором времени в вашей жизни произойдут приятные перемены.
Когда
человек болен или просто неважно себя чувствует, нежелательно долго смотреться
в зеркало. Оно заберет энергию у и без того истощенного организма и станет
лишь хуже.
Дурной приметой
считается треснувшее зеркало, которое висит в вашем жилище. От такого предмета
интерьера нужно поскорее избавиться, а до тех пор постараться в него не
смотреться.