Стюард также поделился и другими правилами, которые помогут сделать путешествие безопаснее

Как правило, большинство людей, планируя путешествие, отдает предпочтениие самолетам. И, как правило, почти каждый турист хочет сидеть у окна. Мол, вид красивый, да и спать удобнее. Но бортпроводники с большим стажем работы предупреждают, что это не самое лучшее и безопасное место для перелета.

Как оказалось, спать, прислонившись к иллюминатору – плохая идея. Все дело, в том, что на окне полно бактерий. И остается только догадываться, лица скольких людей прижимались к нему до вас.

"Вы не знаете, сколько пассажиров или их детей до вас вытерли руки об окно, а то и похуже",

отметил блогер Томми Чимато, намекнув, что порой туристы размазывают по иллюминатору грязь.

Как оказалось, место у окна – едва ли не самое грязное место в самолете, потому что стюарты редко их протирают. Тем более, что пассажиры часто чихают или кашляют, отвернувшись к иллюминатору.

Бортпроводник также посоветовал не надевать шорты или короткие юбки, если собираетесь путешествовать на самолете. По той же причине: вы не знаете, кто сидел на вашем месте до вас.

Еще одна рекомендация касается туалетов. Нажимать кнопку слива стоит только с помощью салфетки или в перчатках. Не нужно также забывать пить воду, чтобы не допустить обезвоживания.

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