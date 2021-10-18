Издавна этому предмету интерьера приписывают магические свойства

Суеверные люди говорят, что недаром зеркала используют в разных обрядах – мол, они способны накапливать энергетику, как позитивную, так и негативную. Со временем появился даже некий список запретов, относящихся к зеркалам.



Что нельзя делать возле зеркала