Что нельзя делать у зеркала – приметы и суеверия

Что нельзя делать у зеркала – приметы и суеверия
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день
Издавна этому предмету интерьера приписывают магические свойства

Суеверные люди говорят, что недаром зеркала используют в разных обрядах – мол, они способны накапливать энергетику, как позитивную, так и негативную. Со временем появился даже некий список запретов, относящихся к зеркалам.

Что нельзя делать возле зеркала

  • Не стоит смотреть на себя, когда вы расстроены и плачете. Зеркало лишь приумножит негативные эмоции.
  • Плохой приметой считается рассматривать себя в зеркале и ругать свою внешность. Зеркало "сохранит" ваши слова и мысли. В будущем они могут воплотиться в жизнь: то, что вы себе лишь надумали, станет реальностью. Попробуйте поступить наоборот – подходите к зеркалу и хвалите себя, находите привлекательные черты в своей внешности. Не исключено, что уже в скором времени в вашей жизни произойдут приятные перемены.
  • Когда человек болен или просто неважно себя чувствует, нежелательно долго смотреться в зеркало. Оно заберет энергию у и без того истощенного организма и станет лишь хуже.
  • Дурной приметой считается треснувшее зеркало, которое висит в вашем жилище. От такого предмета интерьера нужно поскорее избавиться, а до тех пор постараться в него не смотреться.
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Новый энергоконтракт между Киевом и Москвой взбесил украинцев

В стране вынесли урок после предательства Литвы

Украинский посол набросился на Германию из-за напоминания о запрете на боевые дроны в Донбассе

Посмевший выразить недовольство Берлин обязать удвоить свои усилия в переговорных процессах, заявил представитель Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1940 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей