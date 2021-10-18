Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы

Выбросы вредных веществ в атмосферу города сегодня в два раза ниже, чем десять лет назад

Существует мнение, что крупные города с развитой промышленностью наносят огромный вред экологии. Однако реальная ситуация может быть кардинально противоположной. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что процесс развития мегаполисов не препятствует, а помогает решить многие экологические проблемы.

По словам главы столичного региона, жители больших городов за счет концентрации населения более эффективно расходуют энергию и, соответственно, меньше вредят окружающей среде. Об этом градоначальник рассказал во время Российской энергетической недели.

"С 1990 года население Москвы увеличилось на треть. Но при этом эмиссия CO2 уменьшилась на четверть. А выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в два раза ниже, чем десять лет назад", – подчеркнул Собянин.

Отметим, что столичные власти прикладывают большие усилия для охраны окружающей среды. В рамках экологической политики Москвы проводится модернизация топливно-энергетического комплекса, реконструкция промышленных предприятий, а также систем водоснабжения и водоотведения. В городе регулярно открываются новые зеленые зоны.

Активное развитие российской столицы способствует улучшению экологии и повешению эффективности энергетики. Сегодня Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Появились новые уличные фонари, стало больше декоративной подсветки. Примечательно, что, увеличив освещенность в полтора раза, город потребляет столько же электроэнергии, сколько и десять лет назад.

Отопительный сезон в Москве из-за непростых климатических условий длится с сентября по май. Масштабная столичная система теплоснабжения тоже работает на высоком уровне. Для сравнения, мощности теплоснабжения в Москве вдвое больше, чем во всей Польше.