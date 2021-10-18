Работница СМИ нарушила сразу несколько правил этикета

Специалист по этикету Альбина Холгова оценила наряд американской журналистки CNBC Хэдли Гэмбл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам эксперта, работница СМИ выбрала неподходящую одежду для интервью с российским лидером.

Путин и Гэмбл встретились на международном форуме "Российская энергетическая неделя", который прошел в Москве. Для участия в мероприятии Хэдли выбрала черное платье выше колена, бежевые туфли на высоких каблуках, а также массивные серьги.

Холгова предположила, что наряд журналистки стал своего рода провокацией. Также эксперт отметила, что представительница CNBC явно нарушила этикет, передает "Лента.ру".

Альбина акцентировала внимание на том, что ноги Гэмбл были голыми.

"Они [голые ноги] запрещены даже в вечерней системе координат, не говоря уже про деловую встречу", – объяснила специалист по этикету.

Хэдли должна была как минимум надеть колготки или тонкие чулки. Кроме того, туфли на высоких каблуках являются не лучшим вариантом для деловых встреч.

То же самое касается и платья Гэмбл. Во-первых, как отметила Холгова, оно было слишком коротким. Во-вторых, у данной модели отсутствовали рукава. По правилам этикета рукав должен хотя бы доходить до середины плеча.

По словам эксперта, платье Хэдли подходило больше для какой-то вечеринки, но точно не для встречи с Путиным.

Ранее журналист Павел Зарубин объяснил, почему американская журналистка странно вела себя на встрече с президентом России.