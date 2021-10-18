Ему было 84 года

Не стало экс-госсекретаря США Колина Пауэлла. Он скончался от последствий, вызванных коронавирусом. Ему было 84 года, сообщает CNN.

Отмечается также, что бывший госсекретарь был вакцинирован.

Колин Пуэлл занимал пост государственного секретаря во время первого президентского срока Джорджа Буша-младшего. Он стал первым темнокожим мужчиной, который занял эту должность. В администрации Рональда Рейгана был советником по национальной безопасности.

Карьера Пауэлла началась после войны во Вьетнаме. После нее он стал самым молодым и первым афроамериканским председателем Объединенного комитета начальников штабов.

После победы в войне в Персидском заливе многие считали Пауэлла ведущим претендентом на пост первого темнокожего президента Штатов.

Говоря о России, бывший глава американского Госдепа отмечал, что Москву нельзя считать противником Вашингтона. Тем не менее, его возмущали предположения экс-президента Дональда Трампа о том, что РФ можно вновь пригласить в "Большую семерку", из которой она была фактически исключена после событий 2014 года. Он считал, что глава страны не может единолично принимать такие решения.

Москву Пауэлл не считал противником Вашингтона, называя ее скорее "проблемой", критикуя тот факт, что Пентагон ставит ее в один ряд с Китаем, Северной Кореей и Ираном. В частности, экс-госсекретарю не нравилось, что ведомство продолжает тратить огромные средства на оборонную политику, игнорируя при этом Афганистан, Сомали и другие направления, которые предоставляли потенциальную угрозу для страны.