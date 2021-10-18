20 идей Давыдова: строительный бум даст импульс развитию России

Убрав административные препоны, можно заинтересовать бизнес в новых проектах и сделать жизнь россиян комфортнее

Россия обладает значительным потенциалом роста экономики, который по разным причинам пока не задействован. На это указывает предприниматель Дмитрий Давыдов. Он изучил зарубежный опыт и пришел к выводу, что некоторые международные практики было бы полезно использовать и у нас. Свои предложения Давыдов сформулировал в работе "20 идей по развитию России".

Идея №11 посвящена сфере строительства. Ни для кого не секрет, что в России существует потребность в качественной жилой и коммерческой недвижимости. Новые отдельные квартиры и гостиницы, современные медицинские и учебные заведения, торговые и бизнес-центры, помещения для ресторанов и иных форм проведения досуга – все это могло бы сделать жизнь россиян комфортнее, при этом принести прибыль в бюджет, дать рабочие места, активизировать рост экономики.

Но в нынешних условиях в России этот ресурс практически не задействован. Причина в сильной забюрократизованности процесса получения различных разрешений и согласований. Но международный опыт показывает – административные процедуры в сфере строительства можно и нужно упростить.

Например, в Москве на беготню с бумажками уходит в общей сложности не менее 273 дней. Подать, получить, согласовать нужно в общей сложности 19 разных актов и заключений. Для сравнения, в Сингапуре, чтобы построить и поставить на инфраструктурное обслуживание дом, требуется 39 дней и 10 документов. В Дубае – 45 дней и 8 обращений в инстанции. В Германии подключение здания к энергоснабжению занимает в 5 раз меньше времени, чем в России.

Частично длительность сроков в России можно объяснить тем, что согласования проводят государственные структуры. По оценке Всемирного банка, так обычно и бывает в странах с низкими доходами. Зато чем выше доходы, тем чаще наряду с государственными органами привлекаются частные экспертные организации. Это раз. И второй существенный момент: страхование в сфере строительства. Если финансовые риски за возможные дефекты несет не только застройщик, но и страховая организация, пострадавшим легче добиться возмещения ущерба.

Опираясь на вышеизложенное, Дмитрий Давыдов предлагает следующее:

Сократить максимально допустимые сроки подключения построенного здания к воде, канализации, телефонным сетям до 39 дней;

Сократить срок подключения к энергоснабжению со 150 до 18 дней;

Вдвое сократить количество действий, направленных на получение разрешения на строительство и внесение здания в Госреестр.

Опыт других стран показывает, что это абсолютно возможно.

Кроме того, Давыдов предлагает предусмотреть два варианта получения разрешений на строительство. Один – по аналогии с Сингапуром и Дубаем, когда заявки можно подать электронным способом и несколько вопросов решать параллельно. При этом ожидание ответа от большинства инспекций не должно занимать более суток.

Второй вариант – это автоматическая выдача разрешений на строительство и ввод здания в эксплуатацию. Это будет еще удобнее и быстрее, но потребует подготовительной работы. В частности, необходимо будет предусмотреть в Уголовном кодексе РФ ответственность за нарушение порядка строительства, соблюдения норм и т.п. Тут важно, чтобы все согласования и разрешения выдавали независимые эксперты, которые также будут нести персональную ответственность за допущенные ошибки. И конечно, все объекты должны быть застрахованы.

Выгоды от снижения административных барьеров при строительстве очевидны. Жители страны будут жить или посещать заведения в новых современных комфортных зданиях. Стоимость недвижимости, как жилой, так и коммерческой, снизится. Для инвесторов откроются широкие возможности, особенно если одновременно будут реализованы и другие инициативы из перечня "20 идей". Таким образом, деньги будут оставаться в стране и работать на благо российской экономики.

Дмитрий Давыдов еще в 2016 году обращался со своими предложениями к властям, но дальше слов благодарности дело не пошло. Между тем, идеи остаются актуальными. Причем сегодня, на фоне общего кризиса, они еще более важны, поскольку дают шанс стране в короткие сроки поднять рост экономики и уровень благосостояния граждан. Финансовых вложений от государства при этом не требуется: если законодательно будут созданы условия для работы, частный бизнес все реализует сам за свой счет.

Подробнее ознакомиться с идеями Дмитрия Давыдова по развитию России можно на сайте 20idei.ru.