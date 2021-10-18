Резкие перепады температур и первый снег: прогноз погоды на предстоящую неделю

Во многих российских регионах на смену солнцу и теплу придут первые заморозки

Зима начинает постепенно вступать в свои права. В некоторых российских регионах на текущей неделе уже выпадет первый снег, а другим придется доставать зонты, чтобы спрятаться от сильных дождей. 

В Санкт-Петербурге, например, даст о себе знать скандинавский циклон. Ситуацию усложнит порывистый ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с. В середине недели жителям Ленинградской области нужно быть готовыми к снегу с дождем и умеренному морозу. К выходным столбики термометров опустятся ниже нуля. 

Аналогичная ситуация будет и в Твери, Великом Новгороде и Пскове. Уже в середине недели температура упадет до минус четырех градусов. Но к выходным погода улучшится, в Тверской и Новгородской областях потеплеет до 12−13 градусов, уточняет "Свободная пресса"

В Москве и области похолодает тоже ближе к середине семидневки, не исключено, что в среду пойдет снег. Автолюбителям нужно быть аккуратнее на дорогах, потому что синоптики прогнозируют гололед. Но ближе к выходным вновь потеплеет, но ситуацию омрачит дождь. 

Источник: "Гисметео" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Украина решила вместе с Польшей взяться за сертификацию "Северного потока - 2"

"Нафтогаз" опасается рисков, связанных с запуском магистрали

Лавров сообщил о полном прекращении контактов России с НАТО

Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей