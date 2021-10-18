Во многих российских регионах на смену солнцу и теплу придут первые заморозки

Зима начинает постепенно вступать в свои права. В некоторых российских регионах на текущей неделе уже выпадет первый снег, а другим придется доставать зонты, чтобы спрятаться от сильных дождей.

В Санкт-Петербурге, например, даст о себе знать скандинавский циклон. Ситуацию усложнит порывистый ветер, скорость которого будет достигать 18 м/с. В середине недели жителям Ленинградской области нужно быть готовыми к снегу с дождем и умеренному морозу. К выходным столбики термометров опустятся ниже нуля.

Аналогичная ситуация будет и в Твери, Великом Новгороде и Пскове. Уже в середине недели температура упадет до минус четырех градусов. Но к выходным погода улучшится, в Тверской и Новгородской областях потеплеет до 12−13 градусов, уточняет "Свободная пресса".

В Москве и области похолодает тоже ближе к середине семидневки, не исключено, что в среду пойдет снег. Автолюбителям нужно быть аккуратнее на дорогах, потому что синоптики прогнозируют гололед. Но ближе к выходным вновь потеплеет, но ситуацию омрачит дождь.