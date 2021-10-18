Уникальная цифровая модель объекта ГК "Моспроект-3" представлена Международной ассоциации по инженерной геологии

Уникальная цифровая модель объекта ГК "Моспроект-3" представлена Международной ассоциации по инженерной геологии
Фото: Пресс-служба
Международному профессиональному сообществу представлены результаты исследовательской деятельности холдинга по актуальной проблематике карстовых явлений в инфраструктурном строительстве

Опыт специалистов группы компаний "Моспроект-3" по проектированию участка трансконтинентального маршрута "Европа – Западный Китай" презентован экспертам в Афинах на европейской региональной конференции Международной ассоциации по инженерной геологии (International Association for Engineering Geology – IAEG).

Разрабатывая проект будущей скоростной автомобильной трассы М-12, специалисты холдинга столкнулись в Нижегородской области с ландшафтами, которые характерны для карстовых процессов. Несмотря на то, что явление распространено в мировой практике и может приводить к катастрофическим последствиям, профессиональное сообщество сегодня не обладает однозначными технологическими решениями по нивелированию проблемы.

"Команда инженеров, в которую также вошли международные специалисты, провела масштабное исследование. Оно охватило анализ исторических данных, гидрогеологические изыскания, цифровую аэрофотосъемку, изучение спутниковых снимков с помощью интерферометрического метода и т.д. Компьютерный анализ массива данных позволил определить активность карстовых процессов. На основе полученной информации команда также построила математическую модель риска возникновения новых явлений", – пояснила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова.

Топ-менеджер холдинга отметила, что результаты исследования определили противокарстовые мероприятия, вошедшие в проект автомобильной магистрали. Они гарантируют безопасное проведение строительных работ и последующую эксплуатацию объекта.

Команда ГК "Моспроект-3" продолжает работу по актуализации разделов инженерно-геологической модели, которая стала уникальной для российских инфраструктурных проектов. Ранее специалисты холдинга в рамках корпоративной образовательной программы также провели цикл интенсивов с отечественными, европейскими и североамериканскими учеными по проблематике карстовых деформаций

Напомним, ГК "Моспроект-3" осуществляет проектные и подрядные работы на 5-м этапе автомобильной дороги "Москва – Нижний Новгород – Казань" протяженностью 107 км. На участке возведут 57 искусственных сооружений, в том числе 41 путепровод и 7 мостов. Магистраль войдет в состав международного транспортного маршрута и окажет существенный макроэкономический эффект для нескольких субъектов Российской Федерации. По поручению президента страны Владимира Путина трассу решено продлить до Екатеринбурга, где также задействованы инженеры холдинга, а затем до Челябинска и Тюмени.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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