Предварительна стоимость украшений доходит до полумиллиона долларов

Драгоценности дома Романовых, которые были тайно вывезены из охваченной политическим кризисом России накануне Великой Октябрьской революции, войдут в предметы топ-лота ювелирного торга Sotheby's. Аукцион пройдет в Женеве в ноябре, о чем сообщается на официальной странице старейшего дома.

Сообщается, что в предмет торга войдут серьги и броши с инкрустинированными сапфирами и бриллиантами. Драгоценные камни являются ювелирной работой, выполненной примерно в начале XX века. Предварительная стоимость колеблется на уровне 300 – 500 тысяч долларов США.

Как отмечает источник, драгоценности в свое время принадлежали княжне Марии Павловне, которая скончалась еще в 1920 году во Франции. По информации Sotheby's, по просьбе Марии драгоценности были вывезены из Петрограда в столицу Великобритании в 1917 году антикваром Альбертом Генри Стопфордом.

"Стопфорд покинул Петроград 26 сентября 1917 года. Впереди его ожидало опасное путешествие через Северное море, которое на том этапе Первой мировой войны было сильно заминировано. Однако, как оказалось, он мог следовать своим обычным маршрутом через Финляндию и Швецию, не сталкиваясь с какими-либо трудностями", – отмечает источник.



Позднее драгоценности перешли в наследство принцессе греческой и датской Елене – дочери княгини. В семье потомков Романовых ювелирные изделия пробыли до конца 2009 года. Затем их приобрел другой княжеский дом Европы в Женеве.

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