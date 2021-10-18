Председатель СКР не раз переходил на личности

СМИ выяснили подробности скандала, который разгорелся во время онлайн-совещания между Александром Бастрыкиным и лейтенантом Владиславом Мегреловым.

Порта 47news опубликовал запись разговора, после которого молодого следователя увезла скорая. На Мегрелова пожаловалась пенсионерка, сын которой скончался год назад, отравившись угарным газом. Женщина уверена, что ее наследника отравила невестка, но многочисленные экспертизы указывают, что это был несчастный случай. В итоге дело жалоба дошла до Бастрыкина, который устроил следователю, который занимался расследованием, публичную порку.

Главе Следственного комитета не понравилось, что Мегрелов окончил юридический факультет в экономическом вузе.

"Зачем к нам тогда приходить, лейтенант? Иди в экономику, там хоть деньги какие-то крутятся-вертятся. А тут заморочные головные боли",

– поинтересовался Бастрыкин.

Следователь попытался оправдаться, но его тут же прервали. Начальник начал отчитывать своего подчиненного за то, что он якобы "не вгрызался" в дело. Посоветовавшись с начальнику СК Ленобласти, Бастрыкин предложил уволить следователя.

Тут же за Мегрелова вступилась сестра погибшего, но и ее жестко перебили, не дав договорить. Затем Бастрыкин вновь переключился на следователя, порой переходя на личности. Узнав, что лейтенант родом из Анапы, глава СК не выдержал, приказав его уволить, заодно пожурив его за то, что Мегрелов – "не ленинградец". В качестве альтернативы стражу правопорядка предложили вернуться на родину, чтобы казаки с помощью "нагаечки" наставили его на истинный путь.

"Ну просто возмутительно особенно, что я вижу по Ленинграду. Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали. Возвращайся обратно",

– заявил Бастрыкин.

К слову, коллеги Мегрелова поддержали. Они сказали, что в случае, если следователя действительно уволят, то они тоже напишут заявления об уходе. При этом версия недовольной расследованием женщины основана на сцене из фильма, в которой она видела, что человека отравили с помощью подсунутого под дверь баллона с газом.