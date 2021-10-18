Ошибки, допущенные сейчас, могут привести к потере урожая весной

В большинстве российских регионов начинает постепенно холодать. Самое время заканчивать с огородными работами. Подходить к этому нужно с умом, потому что даже самые опытные дачники порой допускают ошибки, которые могут привести к потере урожая в следующем сезоне.

Как подготовить огород к зиме

Во-первых, не нужно игнорировать падалицу. Если на земле лежат опавшие яблоки, то их нужно обязательно собрать, потому что такие плоды – носители грибковых заболеваний, не говоря уже о том, что они становятся пищей для вредных бактерий. Так что не забывайте убирать с грядок все, что может повлиять на здоровье плодов следующей весной.

Выкидывать гниющие плоды не нужно. Лучше сделать несколько ям в теплице и засыпать их туда. Спустя время овощи или фрукты превратятся в перегной. Но с пораженной болезнями ботвой так делать не стоит. Зелень лучше закопать под яблонями.

Не спешите обрабатывать деревья. Делайте это только в случае, если точно знаете, с кем конкретно боретесь. Лучше отложить обработку до весны.

Также "МИР24" напомнил садоводам, что нельзя сжигать листву. Во-первых, дым травит жителей СНТ. Во-вторых, опавшие листья пригодятся в хозяйстве. Они являются питанием для червей и бактерий, а еще защищают землю от промерзания.

С перекопкой тоже нужно быть осторожнее, поскольку это вредит почве и корням деревьев.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, чем удобрить грядки осенью под перекопку.