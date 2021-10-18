Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Цена наушники AirPods третьего поколения в России составит 16,5 тысяч рублей. В Apple утверждают, что они будут защищены от влаги и смогут держать заряд 30 часов, обладая качеством звучания не хуже, чем предыдущие AirPods Pro. Поставки начнутся со следующей недели.
Стоимость MacBook Pro в России начнется от 189 тысяч рублей. В них вернули MagSafe зарядку, HDMI-разъем и слот для SD-карт. Также появилась "чёлка", как у телефонов и некоторых планшетов последнего поколения.
За версию на 14 дюймов в минимальной комплектации придется отдать 189 990 тысяч рублей, а за 16-дюймовый – 234 990 рублей.
"Нафтогаз" опасается рисков, связанных с запуском магистрали
Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии