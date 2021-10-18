Компания представила новые наушники и ноутбуки

Цена наушники AirPods третьего поколения в России составит 16,5 тысяч рублей. В Apple утверждают, что они будут защищены от влаги и смогут держать заряд 30 часов, обладая качеством звучания не хуже, чем предыдущие AirPods Pro. Поставки начнутся со следующей недели.

Стоимость MacBook Pro в России начнется от 189 тысяч рублей. В них вернули MagSafe зарядку, HDMI-разъем и слот для SD-карт. Также появилась "чёлка", как у телефонов и некоторых планшетов последнего поколения.

За версию на 14 дюймов в минимальной комплектации придется отдать 189 990 тысяч рублей, а за 16-дюймовый – 234 990 рублей.