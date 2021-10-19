Важно соблюдать некоторые нюансы при выборе места для грядки

До наступления холодов садоводы имеют возможность посадить тюльпаны. Однако недостаточно просто погрузить луковицы в почву. Залогом пышного цветения является правильный выбор места, отведенного под грядку.

Где нежелательно сажать луковицы тюльпанов

1 .Нельзя сажать тюльпаны в том же месте, где они росли в прошлом году. Необходимо выбрать новую локацию для грядки. Неприемлемыми предшественниками считаются и пасленовые.

2. Грядки не стоит делать в низине и на неровной местности. В противном случае грунтовые воды спровоцируют гниение луковиц.

3. Тюльпаны не любят кислый грунт. Наиболее подходящий вариант – нейтральная или слабощелочная почва.

Если кислотность почвы повышена, желательно использовать золу. Добавлять известь в день посадки нельзя. Это нужно делает заранее, а именно – весной.

4. Не подойдет для тюльпанов и глинистый плотный грунт. Если пренебречь данной информацией и посадить луковицы в подобную почву, они скорее всего начнут гнить.

Для придания рыхлости понадобится песок, перегной или торф. Одно из этих средств нужно насыпать на дно ямок.

5. Тюльпаны предпочитают свет. Поэтому сажать их в затемненном месте нельзя. Грядки лучше разместить в восточной или западной части участка.

6. Грядки должны хорошо защищены от ветра. В противном случае они начнут цвести позже положенного срока.

Если выбрать неправильное место для грядки, цветы начнут болеть и гнить. Если все-таки им удастся прижиться, сами "головки" будут мелкими.

Ранее "Утро.News" поделилось советом, как правильно сажать тюльпаны осенью.