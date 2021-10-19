Многие пользователи лайфхак не оценили

Порой в Сети можно найти много полезных способов облегчить уборку. Иногда лайфхаки действительно оказываются нужными и помогают избавиться даже от старых и въевшихся пятен за считанные секунды. Но временами на просторах глобальной Сети встречаются и такие советы, которые вряд ли можно назвать эффективными. Накануне блогер Каролина Макколей рассказала, как можно быстро отмыть терку, но пользователи этот метод не оценили.

На странице феи чистоты появился ролик, в котором она посоветовала очищать кухонную утварь с помощью лимона и капельки моющего средства. Надо лишь разрезать фрукт на две части, добавить в центр средство для мытья посуды, тщательно натереть терку лимоном, а после смыть обычной водой.

Но многие пользователи не поняли, зачем изобретать велосипед, если можно пройтись по терке обычной губкой с средством.

"Контент на этой странице становится все более нелепым", "А как насчет обычной губки с мылом", "Щетка для мытья посуды с щетиной отлично справляется", "Эти "советы" с каждым днем становятся все хуже", "Как будто в наши дни кто-то может потратить половину лимона впустую", "Советы с каждым днем становятся все тупее",

– возмущаются в комментариях.

Ранее Макколи поделилась советом, благодаря которому за пару минут можно очистить ванную от налета и грязи.