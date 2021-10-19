Блогер показала быстрый способ очистить терку и возмутила народ

Блогер показала быстрый способ очистить терку и возмутила народ
Фото: pixabay.com
Многие пользователи лайфхак не оценили

Порой в Сети можно найти много полезных способов облегчить уборку. Иногда лайфхаки действительно оказываются нужными и помогают избавиться даже от старых и въевшихся пятен за считанные секунды. Но временами на просторах глобальной Сети встречаются и такие советы, которые вряд ли можно назвать эффективными. Накануне блогер Каролина Макколей рассказала, как можно быстро отмыть терку, но пользователи этот метод не оценили. 

На странице феи чистоты появился ролик, в котором она посоветовала очищать кухонную утварь с помощью лимона и капельки моющего средства. Надо лишь разрезать фрукт на две части, добавить в центр средство для мытья посуды, тщательно натереть терку лимоном, а после смыть обычной водой. 

Но многие пользователи не поняли, зачем изобретать велосипед, если можно пройтись по терке обычной губкой с средством. 

"Контент на этой странице становится все более нелепым", "А как насчет обычной губки с мылом", "Щетка для мытья посуды с щетиной отлично справляется", "Эти "советы" с каждым днем становятся все хуже", "Как будто в наши дни кто-то может потратить половину лимона впустую", "Советы с каждым днем становятся все тупее", 

– возмущаются в комментариях. 

Ранее Макколи поделилась советом, благодаря которому за пару минут можно очистить ванную от налета и грязи.

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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