Ведущим ток-шоу стало спокойнее без киевских гостей

Россияне обратили внимание, что в последнее время скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун, как и некоторые другие известные в РФ эксперты из Незалежной, пропали с телеэкранов. Причину объяснил ведущий передачи "Место встречи" Андрей Норкин.

По его словам, на фоне последних событий на Украине киевские политологи попросту испугались гнева собственных властей, которые не приветствуют сотрудничество своих граждан с телеканалами в РФ.

"Не всем украинским экспертам разрешают принимать участие в программах на российском телевидении. Поэтому некоторые из них просто боятся сюда приезжать",

– рассказал Норкин. Отметим, что телеведущий не сам поднял эту тему. О том, почему он перестал приглашать в свое ток-шоу Ковтуна, его спросили зрители на встрече в Туле. Норкин сначала вообще удивился, что россияне помнят фамилии украинских экспертов, а потом признал, что его лично все устраивает.

"Мне, честно говоря, спокойно без Вячеслава Николаевича Ковтуна",

– приводит РИА ФАН слова тележурналиста.

Ранее в ток-шоу "Место встречи" перестал участвовать российский политолог Владимир Корнилов. Он не стал раскрывать причину своего решения, отметив лишь, что "зарекся ходить к Норкину". Но некоторые предположили, что спор политолога с телеведущим возник как раз из-за украинца Ковтуна.

Напомним, что весной 2020 г. Ковтуна из своего шоу выгнал Вячеслав Соловьев. Впрочем, нельзя говорить, что украинский эксперт полностью исчез из российского медиапространства. Он по-прежнему активно отвечает на вопросы российских СМИ, комментируя действия и выступления руководства РФ. В частности, после статьи Владимира Путина о единстве русских и украинцев заявил, что президент РФ "потерял уверенность в себе".