Необходимо обратить внимание на несколько нюансов

Новый год не за горами и на прилавках уже появляется его главный атрибут – мандарины. Цитрусовые из Абхазии считаются одними из самых вкусных. Опытный биолог из этой страны Дмитрий Сабекия рассказал, как правильно выбирать мандарины.



В первую очередь, абхазский фрукт должен быть насыщенного оранжевого цвета с небольшой зеленоватостью, пишет РИА "Новости".

При этом у раннего урожая будет более гладкая кожура, а плоды более плотные. Эксперт напомнил, что натуральное угощение из Абхазии не обрабатывают химическими веществами и воском. Блестящего витринного вида от таких мандаринов ждать не стоит, однако по вкусу они будут более насыщенные, сладкие с яркой кислинкой, передает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" отмечало, что мандарины не стоит хранить в холодильнике. Какие еще продукты лучше оставить за пределами холодильной камеры, рассказано в статье.