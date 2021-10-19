Речь идет о ежемесячных выплатах

Правительство выделило 28,3 миллиарда рублей на оказание поддержки для российских семей, воспитывающих детей возрастом от 3 до 7 лет. Соответсвующее постановление подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Как отмечает источник, речь идет о ежемесячных выплатах, сумма которых определяется из среднего дохода на каждого члена семьи. Размер пособия составляет от половины до полного прожиточного минимума для несовершеннолетнего, устанавливаемого субъектом РФ.

В настоящее время, указывает пресс-служба кабмина, подобные выплаты уже получили 2,7 млн несовершеннолетних. Как указал премьер, поддержка российских семей остается одним из приоритетов властей, передает "Общественная служба новостей".