Власти выделили 28 млрд рублей для российских семей с детьми

Речь идет о ежемесячных выплатах

Правительство выделило 28,3 миллиарда рублей на оказание поддержки для российских семей, воспитывающих детей возрастом от 3 до 7 лет. Соответсвующее постановление подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Как отмечает источник, речь идет о ежемесячных выплатах, сумма которых определяется из среднего дохода на каждого члена семьи. Размер пособия составляет от половины до полного прожиточного минимума для несовершеннолетнего, устанавливаемого субъектом РФ.

В настоящее время, указывает пресс-служба кабмина, подобные выплаты уже получили 2,7 млн несовершеннолетних. Как указал премьер, поддержка российских семей остается одним из приоритетов властей, передает "Общественная служба новостей".

Источник: Правительство России ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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